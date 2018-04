Häufig wiederholt, mehrfach CSU-Wahlkampfhit gewesen, trotzdem falsch: Es gibt keine Mütterrente. Die sogenannte "Anerkennung von Kindererziehungszeiten auf die gesetzliche Rente" kann sowohl an Männer als auch an Frauen gehen. Der entscheidende Grundsatz heißt:

Die Kindererziehungszeit kann nur ein Elternteil angerechnet bekommen. Das ist jedoch nicht automatisch die Mutter. Sondern der Elternteil, der das Kind überwiegend erzogen hat. Dirk von der Heide, Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund

Und was, wenn sich das nicht so genau sagen lässt? "Erziehen die Eltern ihr Kind gemeinsam, erhält grundsätzlich die Mutter die Erziehungszeit", so von der Heide.

Nur die wenigsten Väter bekommen Kindererziehungszeiten

Ein Blick in die Statistik: Immerhin rund 127.000 Männer erhalten derzeit eine höhere Rente wegen anerkannter Kindererziehungszeiten. Diesen 127.000 Männern stehen allerdings rund acht Millionen Frauen gegenüber. Also gehen mehr als 98 Prozent aller Kindererziehungszeiten an Frauen. Und das erklärt dann auch den Begriff Mütterrente.

Wie die Mütterrente es überhaupt in den Wahlkampf geschafft hatte, lag an folgender Ungerechtigkeit: Für jedes Kind, das nach 1992 geboren wurde, erhielt ein Elternteil zusätzliche drei Rentenpunkte – oder ganz praktisch ausgedrückt: pro Monat 96 Euro mehr Rente im Westen, 92 Euro mehr im Osten. Wurde das Kind jedoch vor dem Jahr 1992 geboren, gab es nur einen zusätzlichen Rentenpunkt: statt 96 Euro also nur 32 Euro Rente mehr pro Monat.