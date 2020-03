Neu ab April 2020 Corona-Hilfe, teurere Flugtickets, BAföG und Baumindestlohn

Forderungen der Luftfahrtbranche, die Erhöhung, angesichts der Corona-Krise auszusetzen, hatte die Bundesregierung mit dem Verweis zurückgewiesen, dass sie im Moment keine große Belastung darstellt. "In dem Moment wo keine Passagiere fliegen, wird die Steuer nicht erhoben, von daher passt sich die Luftverkehrsteuer dynamisch an", sagte Thomas Jarzombek (CDU), der Koordinator für Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung. Gleichzeitig wird auf den Milliarden-Schutzschild für Unternehmen und Arbeitsplätze zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verwiesen.

Bildrechte: imago images/CHROMORANGE

Im Bauhauptgewerbe steigen zum 1. April die Mindestlöhne für Beschäftigte. Dabei wird unterschieden zwischen "Mindestlohn 1" und "Mindestlohn 2". Der "Mindestlohn 1" gilt für Hilfsarbeiten auf dem Bau und steigt bundeseinheitlich von 12,20 Euro auf 12,55 Euro. Der "Mindestlohn 2" für Facharbeiter wird nur in den alten Bundesländern und Berlin gezahlt. In den alten Ländern steigt er von 15,20 Euro auf 15,40 Euro, in Berlin von 15,05 Euro auf 15,25 Euro. In den neuen Bundesländern gibt es den "Mindestlohn 2" nicht. Hier liegt die Lohnuntergrenze auch für Facharbeiter beim "Mindestlohn 1".