Nach monatelanger Corona-Zwangspause will die Reederei Aida am 1. August wieder mit ihren Kreuzfahrtschiffen in See stechen. Geplant sind dabei - unter Einhaltung eines auf die Coronaschutzmaßnahmen abgestimmten Hygienekonzepts - Kurzreisen ohne Zwischenstopps und ohne Landgänge. Die Kapazitäten der Schiffe sollen nur zur Hälfte ausgelastet werden. Tui hatte die "Mein Schiff 2" schon vor knapp einer Woche mit Passagieren an Bord von Hamburg Richtung Norwegen auslaufen lassen. Hapag Lloyd startete am 31. Juli mit einer sechstägigen Ostseekreuzfahrt in die Sommersaison.