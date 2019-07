Neu ab August 2019 Familie, Bildung, Bundeswehr

Im Rahmen des "Starke-Familien-Gesetzes" werden Familien mit geringem Einkommen ab August stärker unterstützt. Zum einen wird der Betrag für Ranzen, Schulbücher und anderen Schulbedarf um 50 Euro auf 150 Euro pro Jahr angehoben. Zum anderen entfallen die Eigenanteile für das Essen in der Kita oder der Schule und für Schülerfahrkarten. Darüber hinaus ist es einfacher, finanzielle Unterstützung für Nachhilfe oder Schulfahrten zu beantragen. Der Betrag für die Teilnahme am sozialen oder kulturellen Leben steigt von 10 auf 15 Euro pro Monat. Diese Maßnahmen sollen insgesamt vier Millionen Kindern in Deutschland zugutekommen. .