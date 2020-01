Neu ab Februar 2020 Brexit, Bahncard und Bezahlen per App

Rund dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum ist es soweit: Am 1. Februar 2020 verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Union. Ein Abkommen zwischen Großbritannien und den EU-Spitzen, das in der Vorwoche unterzeichnet wurde, regelt, wie es nach dem Termin weitergehen soll. So wird es eine Übergangsfrist bis zum Jahresende geben. Zudem regelt es den Umgang mit EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU sowie finanzielle Verbindlichkeiten nach dem Austritt und die Vermeidung einer harten Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.