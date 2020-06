Phthalat-Weichmacher machen Kunststofferzeugnisse elastisch ­– doch sie können die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen und sich schädlich auf die Entwicklung von Kindern im Mutterleib auswirken. Wegen diesen Gefahren wird für vier Weichmacher zum 7. Juli 2020 der zulässige Grenzwert auf 0,1 Prozent heruntergesetzt. Konkret gilt er für DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalat), DBP (Dibutylphthalat), DIBP (Diisobutylphthalat) und BBP (Benzylbutylphthalat). Ihr Anteil darf nur noch dann höher liegen, wenn die Produkte für die Verwendung im Freien gedacht sind oder industriell oder landwirtschaftlich genutzt werden und nicht in längeren Kontakt mit Menschen kommen. Für den Einsatz in Spielzeugen und Babyartikeln sind DEHP, DBP und BBP schon länger verboten, DIBP ist es ab 7. Juli auch.

Wer mit dem Auto ins Ausland fährt, braucht als Nachweis für die Kfz-Versicherung die Grüne Versicherungskarte. Sie ändert zum 1. Juli 2020 ihre Farbe und wird weiß. Das hat einen einfachen Grund: Weil sich der Schein auf weißem Grund besser ausdrucken lässt, können Versicherer ihn digital per E-Mail im PDF-Format versenden anstatt per Post auf Papier. Fahrerinnen und Fahrer müssen die neue Grüne Versicherungskarte – der Name bleibt erhalten – für Auslandsfahrten ausdrucken und auf Papier mit sich führen. Ein Vorzeigen des PDFs auf dem Smartphone oder Tablet wird nicht akzeptiert. In Deutschland gilt bis Ende 2020 eine Übergangsfrist: Bis dahin stellen die Versicherungen die Grüne Versicherungskarte parallel in der bisherigen grünen und der neuen weißen Variante aus. Ab Januar 2021 wird es dann nur noch die weiße geben. Bestehende Karten können bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit verwendet werden.