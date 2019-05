Neu ab Juni 2019 E-Scooter und Bewacher-Register kommen

Sicherheitsfirmen und ihre Mitarbeiter werden künftig in einem neu eingerichteten sogenannten Bewacher-Register beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle registriert. In der zentralen Datei werden Details zu Security-Mitarbeitern in Deutschland erfasst. Behörden können damit überprüfen, ob an potenziellen Anschlagszielen wie Flughäfen, Bahnhöfen und Fußballstadien oder in Flüchtlingsunterkünften sogenannte Gefährder oder Gewalttäter im Einsatz sind.



Bisher wurden die Daten des Bewachungsgewerbes lokal gespeichert. Ab Juni können Behörden die Bundesdatei nutzen.