Neu ab März 2020 Impfpflicht, Fachkräfte aus dem Ausland und Mehrfach-Rezepte

Für Kinder und Erwachsene, die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden, gilt ab 1. März eine Pflicht zur Masern-Impfung. Eltern, die ihr Kind in eine Kindertagesstätte, eine Schule oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung aufnehmen lassen, müssen dann die entsprechende Impfung nachweisen. Für Kinder, die bereits eine Einrichtung besuchen, muss der Nachweis bis zu 31. Juli 2021 erfolgen. Auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen sowie Tagesmütter und -väter ab Geburtsjahrgang 1970 müssen vom 1. März 2020 an den entsprechenden Impfnachweis erbringen. Bei Verstößen droht den Eltern ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro.