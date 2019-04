Neu ab Mai 2019 Neue Fristen, neuer Mindestlohn, neues Geld

Der Mindestlohn für Maler und Lackierer wird zum 1. Mai angehoben. Ungelernte Arbeiter bekommen dann 10,85 Euro pro Stunde. Gesellen in Westdeutschland erhalten 13,30 Euro, in Ostdeutschland sind es 12,95 Euro. Im Mai 2010 wird der Mindestlohn dann erneut angehoben.

Am 28. Mai kommen neue Euro-Scheine in den Umlauf. Nachdem es bereits überarbeitete Fünfer, Zehner, Zwanziger und Fünfziger gibt, sind nun die 100- und 200-Euro-Scheine dran. Die neuen Banknoten der sogenannten "Europa-Serie" haben besondere Sicherheitsmerkmale. Kippt man zum Beispiel den Schein, ändert sich die Farbe der aufgedruckten Zahl. Der größte Schein, die 500-Euro-Note, wird dagegen zum Auslaufmodell. Ende April hat die Bundesbank die letzten dieser Banknoten ausgegeben. Alle 500er, die im Umlauf sind, bleiben aber weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel und können für unbefristete Zeit bei den nationalen Notenbanken ausgetauscht werden.

Bildrechte: IMAGO

Die Gebühren für Telefonate und SMS aus dem Heimatland ins EU-Ausland werden vom 15. Mai an gedeckelt. Pro Minute werden dann maximal 19 Cent fällig, egal ob Festnetz oder Handy. Eine SMS kostet dann maximal 6 Cent. Bisher gab es hier keine Kostengrenze. Dem Europäischem Verbraucherverband zufolge fielen in Deutschland zuletzt bis zu 1,99 Euro pro Minute für Auslandsgespräche per Handy an. Die Gebühren für Anrufe aus fremden EU-Netzen ins Heimatland, zum Beispiel für Telefonate aus dem Urlaub nach Hause, waren bereits im Sommer 2017 abgeschafft worden.