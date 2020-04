Neu ab Mai 2020 Paketpreise, Mindestlohn und Moped ab 15

Höherer Mindestlohn für Maler, Lackierer und Steinmetze

Für Steinmetze, Maler und Lackierer steigt der Mindestlohn. Bildrechte: imago images / Panthermedia Für Maler und Lackierer gelten vom 1. Mai 2020 an neue Mindestlöhne. So steigt der Mindestlohn I für ungelernte Arbeiter bundesweit von 10,85 Euro auf 11,10 Euro. Der Mindestlohn II für Gesellen wird erhöht und angeglichen. Lag er vorher in den alten Bundesländern und in Berlin bei 13,30 Euro und in den neuen Bundesländern bei 12,95 Euro, liegt er ab Mai im gesamten Bundesgebiet bei 13,50 Euro.



Auch bei Steinmetzen und Bildhauern wird der Mindestlohn angehoben: von 11,85 Euro auf 12,20 Euro.

Ländersache: Mopedführerschein ab 15

Ab Mai 2020 dürfen die Bundesländer über das Mindestalter für einen Mopedführerschein entscheiden. In den ostdeutschen Ländern konnte der Führerschein der Fahrerlaubnisklasse AM in den letzten Jahren in Modellversuchen bereits mit 15 statt mit 16 Jahren erworben werden. Jetzt wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern diese Regelung in Landesrecht überführt. Auch in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wird nun der Mopedführerschein ab 15 eingeführt.

Neue Regelungen für das Technische Hilfswerk