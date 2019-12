Neu ab 2020 Arbeit, Ausbildung, Rente, Soziales und Finanzen

Wie in jedem Jahr ändern sich auch 2020 die Rechengrößen in der Sozialversicherung. In der allgemeinen Rentenversicherung wird die Beitragsbemessungsgrenze im Westen auf 6.900 Euro im Monat angehoben, im Osten auf 6.450 Euro. Die gleichen Werte gelten auch für die Beitragsbemessungsgrenzen in der Arbeitslosenversicherung. Etwas höher liegen die Grenzen in der knappschaftlichen Rentenversicherung, nämlich im Westen bei 8.450 Euro und im Osten bei 7.900 Euro. In der Kranken- und Pflegeversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze bundesweit auf 56.250 Euro im Jahr.