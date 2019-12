Neu ab 2020 Gesundheit und Medizin

Bildrechte: IMAGO

Im Laufe des Jahres 2020 wird der Einsatz verschiedener Chemikalien verboten oder eingeschränkt. So dürfen vom 2. Januar 2020 an keine Bonrollen und Waagenetiketten aus Thermopapier, das den Stoff Bisphenol A (BPA) enthält, mehr verwendet werden. BPA kann in das menschliche Hormonsystem eingreifen und ist unter anderem bereits in Trinkflaschen, Lebensmittelverpackungen oder Bodenbelägen verboten.



Vom 7. Juli 2020 an dürfen die vier Phtalate DEHP, DBP, BBP und DIBP nur noch in ganz geringen Mengen als Weichmacher in Kunststoffprodukten für den Alltag - wie etwa Fußbodenbeläge, Duschvorhänge, Kabel, Kunstoffgeschirr oder auch Lacke - verwendet werden. Erlaubt ist dann nur noch eine Menge von insgesamt maximal 0,1 Prozent. Die Stoffe haben ebenfalls eine negative Auswirkung auf das Hormonsystem.



Vom 1. November 2020 gelten für 33 Substanzen, die erwiesenermaßen oder wahrscheinlich krebserregend sind, strengere Grenzwerte für den Einsatz in Textilien. Dabei handelt es sich insbesondere um Cadmium, Chrom, Arsen, Blei und deren Verbindungen sowie um Benzol und weitere Stoffe.