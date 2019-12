Neu ab 2020 Umwelt, Wohnen und Verkehr

Bildrechte: dpa

Bis 2030 soll in Deutschland der Treibhausgasaustoß um mindestens 55 Prozent gesenkt werden. So sieht es das von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzgesetz vor. Erstmals weltweit wurde damit von einer Regierung ein nationales Klimaschutzziel verbindlich festgelegt. Für die Einhaltung der jährlichen Emissionsziele in den Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäudebereich, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft und Abfallwirtschaft sind die Bundesministerien zuständig. Als Vergleichsgröße gilt das Jahr 1990. Das Gesetz ist bereits am 18. Dezember 2019 in Kraft getreten. Ebenfalls in dem Gesetz ist das Ziel verankert, bis 2050 zu einer Treibhausgasneutralität zu gelangen. Ein unabhängiger Expertenrat soll die Fortschritte begleiten und bewerten.