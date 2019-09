Neu ab Oktober 2019 Auto neu zulassen, Pflege-TÜV und Ebay-Käufe

Wer Autos oder Motorräder neu zulassen lassen will, kann dies künftig auch via Internet tun. Der erste Schritt ist, sich im Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde zu registrieren. Um sich online gegenüber dem Straßenverkehrsamt ausweisen zu können, braucht man hier allerdings einen neuen Personalausweis mit Onlinefunktion.

Um die Daten vom Ausweis auslesen zu können, wird noch ein zertifiziertes Lesegerät oder ein sogenanntes NFC-fähiges Smartphone benötigt. NFC steht für Near-Field-Communication. Mit dieser Technik lassen sich per Handy Fahrkarten kaufen oder Einkäufe bezahlen. Wer das dann alles hat, braucht noch eine entsprechende Ausweis-App - dann kann es mit der Online-Zulassung des Fahrzeuges losgehen.

Die abgefragten Daten werden vom System gecheckt, anschließend wird der Antrag von einem Sachbearbeiter geprüft. Zulassungsbescheid, Zulassungsbescheinigungen und Plaketten für die Kennzeichen kommen dann per Post.

Der neue Pflege-TÜV soll Pflegebedürftigen und Angehörigen helfen, Pflegeheime besser miteinander vergleichen zu können. Informationen über die tatsächliche Lebens- und Versorgungssituation der bundesweit 13.000 stationären Einrichtungen sollen dann auch öffentlich zugänglich sein. So soll zum Beispiel geprüft werden, was für den Erhalt der Mobilität der Heimbewohner und ihre Selbständigkeit im Alltag getan wird, wie die Unterstützung im Notfall ist, ob freiheitsentziehende Maßnahmen angewendet werden oder was getan wird, um schwere Stürze zu vermeiden. Auch der Personalschlüssel soll hier Beachtung finden - oder wie lange kein Bewohner sich mehr wund gelegen hat.