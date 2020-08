Um durch die Coronakrise in finanzielle Bedrängnis geratene Unternehmen zu unterstützen, hatte die Bundesregierung die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Firmen vom 1. März bis zum 30. September ausgesetzt. Dies sollte ihnen Spielraum schaffen, "um staatliche Hilfen zu beantragen und Sanierungsbemühungen voranzutreiben", erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht die Einführung der Fristaufschiebung. Anfang August gab sie an, sich nochmals für eine Verlängerung der Frist bis März 2021 einsetzen zu wollen. Dies wird noch in Politik und Wirtschaft kontrovers diskutiert.