Neu ab September 2019 Banking, Beutel und Bedarf

Konkret bedeutet das, dass sich Kunden künftig zusätzlich identifizieren zu müssen: durch eine Geheimnummer oder PIN (Faktor "Wissen"), dem eigenen Smartphone oder die Original-Zahlungskarte (Faktor "Besitz"), per Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung (Faktor "Sein"). Zwei der drei Faktoren müssen erfüllt sein, um sich einloggen und eine Zahlung veranlassen zu können.



Zahlungen per Kreditkarte werden sogar noch strenger geprüft. Weil Kartennummern und Prüfziffern leicht verfolgt werden können, sieht das neue Gesetz noch zwei weitere Sicherheitsschritte vor: ein Passwort und eine Transaktionsnummer (TAN), die Kunden per SMS erhalten.