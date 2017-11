Die Verordnung sieht zudem eine engere Zusammenarbeit der zuständigen nationalen Behörden in den EU-Staaten vor. So sollen sie gemeinsam den Markt überwachen und ein gemeinsames Warnsystem einrichten.



Die nationalen Aufsichtsbehörden erhalten außerdem mehr Rechte, um unseriöse Online-Händler zu entdecken. So können sie künftig bei Online-Anbietern und Banken Auskunft über schwarze Schafe einholen.



Außerdem können sie anonyme Testkäufe vornehmen und gegebenenfalls Bußgelder verhängen. Sie werden zudem befugt, gegen rechtswidrige digitale Inhalte Anzeige zu erstatten und – als letztes Mittel – die Entfernung dieser Inhalte anzuordnen.