In Mitteldeutschland gibt es fünf neue Risikogebiete für durch Hirnhautentzündungen, kurz FSME. In Sachsen sind es nach Angaben des Robert Koch-Instituts der Erzgebirgskreis und die Kreise Bautzen und Zwickau. In Thüringen sind der Ilm-Kreis und der Stadtkreis Suhl hinzugekommen. Sachsen-Anhalt ist nicht betroffen.