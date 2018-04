Die Filiale eines großen Marken-Outlets in Leipzig. Eine Frau tritt aus der gläsernen Schiebetür auf den Fußweg, schwarzer Bob-Schnitt, gelbe Jeans, in der Hand eine Plastiktüte. Sie gehe häufiger in solchen Geschäften einkaufen, sagt sie, "weil ich mitunter preiswerte, schöne Sachen bekommen kann. Ich denke schon zu 99 Prozent, dass es Schnäppchen sind."

Was die Leute interessiert

Kurz darauf spaziert eine andere Frau in den Laden, mit mehreren Piercings im Gesicht. Sie schiebt einen Kinderwagen vor sich her. "Wenn ich gezielt auf der Suche bin nach etwas und denke, ich könnte hier was finden, zum Beispiel eine coole Hose oder Jacke, wo ich weiß, ich könnte es günstiger kriegen, dann gucke ich schon rein. Oder eben auch fürs Kind. Aber direkt nach Marken schaue ich weniger." Bei einer Winterjacke für 50 Euro, die sonst 120 koste, schlage sie schon mal zu, erzählt die Frau weiter.

Verbraucherschützer warnen

Die Verbraucherzentrale rät bei solchen Angeboten aber zur Vorsicht. Michael Hummel von der Beratungsstelle Leipzig erklärt: Auf die Preisangaben auf den Etiketten könne man sich grundsätzlich schon verlassen.

Wir als Verbraucherzentrale machen öfter die Erfahrung, dass dort getrickst wird. Gerade, wenn Preise durchgestrichen oder Rabatte angegeben sind. Dort sagt das Recht, dass man tatsächlich mindestens eine Woche diesen Preis für die Ware gefordert haben muss. Ansonsten ist das unzulässig. Wir haben oft erlebt, dass das nicht beachtet wird und mit Fantasiepreisen geworben wird. Michael Hummel | Verbraucherzentrale

TK Maxx unter der Lupe

Der WDR hatte im März einen der größten der sogenannten Off-Price-Händler in Deutschland unter die Lupe genommen: TK Maxx. Das Ergebnis: Nicht selten werde ein Produkt auch im normalen Handel zu einem günstigeren als dem auf dem Etikett angegebenen Preis verkauft. Viele Kleidungsstücke seien zudem B-Ware, hätten also kleine Mängel. Ein direkter Preisvergleich sei dadurch schwierig. Und die Kette verkaufe neben ein paar bekannten Marken auch viele unbekannte Labels.

Vorher am besten Preise vergleichen

Von TK Maxx selbst war kurzfristig kein Statement zu bekommen. Simone Meisel, Verbraucherschützerin in Sachsen-Anhalt, sagt, man könne schon ab und zu Sachen von Top-Labels ergattern. Aber "teilweise werden ja auch Produkte direkt für diese Sale-Verkäufe hergestellt. Hier muss man also genau schauen, wie die Qualität ist. Nicht in jedem Fall macht man ein Schnäppchen. Man muss sehr gezielt gucken, was man kauft und wie viel mir die Sache am Ende wert ist."