Ein Umdenken hat aber offenbar stattgefunden: Zwar werden PET-Einwegflaschen immer noch vorwiegend genutzt. Der Umsatz damit ist in den zwölf Monaten bis Ende September 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allerdings um mehr als zehn Prozent eingebrochen. Denn immer mehr Verbraucher greifen wieder zur Glasflasche oder trinken ihr Wasser gleich aus dem Hahn. Anfang des Jahres startete zudem das neue Verpackungsgesetz in Deutschland, dann sollen innerhalb von drei Jahren mindestens 70 Prozent der Getränke in Mehrwegflaschen verkauft werden.