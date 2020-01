Auch die Inhalte der Nachrichten variieren. Mal heißt es, ein Paket sei nicht zugestellt worden, mal wird eine Versandbestätigung vorgegaukelt, ein anderes Mal soll Porto nachgezahlt werden. Und immer ist ein Link in der Nachricht enthalten, der zu einer Fake-Webseite führt. DHL hat damit nichts zu tun, sagt Unternehmenssprecher Mattias Persson:

Weder versende man Paket-Statusmeldungen per SMS noch fordere man die Kunden in der Online-Sendungsverfolgung dazu auf, Geld nachzuzahlen, erklärt Persson. Man rate den Kunden daher, Links in solchen dubiosen Mitteilungen nicht anzuklicken. Auch andere Unternehmen beteuern, keine derartigen Nachrichten zu verschicken.