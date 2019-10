Champignons kamen in dem Test glimpflich davon. Pfifferlinge dagegen fielen komplett durch, waren zum Teil schon matschig. In einigen Steinpilzen vom Wochenmarkt waren sogar Maden. Die Ergebnisse des Tests kann Harry Andersson gut nachvollziehen. Er ist Experte für Pilze im Lebensmittelhandel bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, hat selbst schon derartige Tests mit Supermarktpilzen durchgeführt und kam auf ähnliche Ergebnisse.

Petra Müller von der Verbraucherzentrale Thüringen. Bildrechte: Verbraucherzentrale Thüringen

Oftmals liege das auch an ungünstigen Verkaufsbedingungen im Handel, weil Pilze z.B. zu lange im Regal gelassen werden, sagt Petra Müller vom Fachbereich Lebensmittel von der Verbraucherzentrale Thüringen.



"Man kann z.B. dafür Sorge tragen, dass die Pilze so verpackt sind, dass der Kunde sie gut in Augenschein nehmen kann", meint Müller. "Dass sich kein Kondenswasser bilden kann, was passiert, wenn die Ware unter Folie gepackt ist. Das sollte nicht passieren." Man könne die Ware kühl stellen und es gebe bestimmt auch noch andere Möglichkeiten.