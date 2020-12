So könne die Inzidenz einer Region beispielsweise von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf 100 in der folgenden Woche gedrückt werden. Eine weitere Woche später könne die Inzidenz auf 50 und in der vierten Woche auf 25 gesenkt werden. Bei einer Ausgangsinzidenz von 800 dauere das entsprechend zwei Wochen länger.