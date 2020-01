Der Gewürzhersteller Fuchs ruft seinen "Oregano gerebelt" zurück. Eine Sprecherin sagte, das Gewürz sei in mehreren Ausführungen bei unterschiedlichen Handelsunternehmen angeboten worden. Die betroffenen Unternehmen hätten die Ware bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Ihren Angaben zufolge wurde bei Eigenkontrollen in einzelnen Proben ein erhöhter Gehalt an sogenannten Pyrrolizidinalkaloiden festgestellt. Damit würden sich manche Pflanzenarten vor natürlichen Fressfeinden schütze. Der Stoff könne bei der Ernte unbeabsichtigt etwa in Kräuter gelangen.