Recht und Graffiti Wie Täter verfolgt und bestraft werden

Findet die Polizei dennoch Beschuldigte, werden diese vorgeladen. Für die Leipzigerin Petra Costabel der beste Zeitpunkt, um eine Strafe noch abzuwenden. Sie arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Strafverteidigerin. Sachbeschädigung durch Graffiti ist eines ihrer Spezialgebiete. "Wenn die Anklage noch nicht erhoben ist, habe ich die beste Möglichkeit zu verteidigen, weil man sich nur mit der Staatsanwaltschaft und nicht auch noch mit dem Gericht ins Benehmen setzen muss. Mir ist es bisher nahezu immer gelungen, durch geeignete Strategie das Hauptverfahren abzuwenden", so die Anwältin. Das bedeutet aber nicht, dass die Sprayer ungeschoren davon kommen. "Schlussendlich geht es um die Interessen des Eigentümers, sein Eigentum zurück zu bekommen und zwar so, wie es ursprünglich aussah."

Es gebe aber auch andere Gründe für außergerichtliche Einigungen. "Das sind die Fälle, in denen am Tatort niemand festgestellt wurde und man eine Täterschaft nur vermutet. Nehmen wir mal an, dass ein Sprayer X auf frischer Tat ertappt wurde. Wenn nun an einem anderen Ort zu einem späteren Zeitpunkt genau dieses Tag gesprüht wird, bedeutetet es nicht, dass es wieder X gewesen ist, da es viele Nachahmer in der Szene gibt. Zu seinen Gunsten ist davon auszugehen, dass ein Nachahmer am Werk war."