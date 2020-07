Der Deal schien für Jannik Neumann perfekt: Der Student hatte für 200 Euro ein paar gebrauchte Turnschuhe bei ebay Kleinanzeigen inseriert. Eine Interessentin erklärte drei Tage später per Mail, die Schuhe noch am selben Tag zum angebotenen Preis erwerben zu wollen. Jannik Neumann übermittelte seine paypal-Daten, damit der Handel wie vereinbart abgewickelt werden konnte. Am Abend kam schon ein vermeintlicher Freund der Käuferin vorbei, um die Schuhe in Empfang zu nehmen. Da ging Jannik Neumann davon aus, dass die Schuhe schon bezahlt wurden.