Arbeitsrecht Worauf sollten Arbeitnehmer in Zeiten von Corona achten?

Der Arbeitnehmer darf eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit der Arbeit fernbleiben, wenn er ohne eigenes Verschulden durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Arbeitsleistung gehindert ist. Solches ist grundsätzlich der Fall bei der Notwendigkeit der Betreuung eines – an Covid-19 oder einer anderen Krankheit - erkrankten eigenen Kindes, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Für die Häufigkeit solcher Fehltage können sich aber Grenzen aus dem Arbeitsvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag ergeben.

In der Regel besteht ein Anspruch auf Freistellung eines Elternteils für bis zu 10 Arbeitstage pro Jahr und Kind, maximal jedoch 25 Arbeitstage im Jahr. Bei Alleinerziehenden ist dieser Anspruch auf die doppelte Anzahl von Tagen gerichtet. Im Lichte der gesetzlichen Sonderregelungen zum Kinderkrankengeld während der Corona-Krise wird man davon ausgehen müssen, dass sich im Jahr 2020 der Anspruch auf Freistellung um 5 Arbeitstage pro Kind, für Alleinerziehende um 10 Arbeitstage pro Kind erhöht. Ist das Kind länger oder häufiger krank, muss der Arbeitnehmer auf die Hilfe von Großeltern, Nachbarn etc. zurückgreifen, für eine entgeltliche Betreuung sorgen oder selbst Urlaub nehmen.

Es ist zulässig, die Entgeltfortzahlung an den Arbeitnehmer bei Fehlen wegen der Betreuung seines erkrankten Kindes im Arbeitsvertrag auszuschließen. In diesem Fall tritt bei gesetzlich versicherten Arbeitnehmern die Krankenkasse mit dem so genannten Kinderkrankengeld ein, wenn die Erforderlichkeit der Betreuung durch ärztliche Bescheinigung nachgewiesen ist. Diese Leistung beträgt allerdings nur 90 % des entgangenen Nettoarbeitsentgelts. Eine zusätzliche Begrenzung kann sich für "Besserverdiener" daraus ergeben, dass das Kinderkrankengeld 70 % der Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung nicht überschreiten darf. In zeitlicher Hinsicht besteht der Anspruch auf Kinderkrankengeld für bis zu 10 Arbeitstage pro Kind und Kalenderjahr, maximal jedoch, also bei mehreren Kindern, 25 Arbeitstage im Kalenderjahr. Bei Alleinerziehenden sind es bis zu 20 bzw. 50 Arbeitstage. Im Jahr 2020 ist der Anspruch ausnahmsweise um 5 Arbeitstage pro Kind, für Alleinerziehende um 10 Arbeitstage pro Kind erhöht.