Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Man darf also seine Schulden, somit auch die Pflicht zur Zahlung des Arbeitsentgelts, in bar begleichen. Grundsätzlich darf der Gläubiger auch Barzahlung verlangen, jedoch ist in der Regel eine andere Zahlungsweise vereinbart. So enthalten die meisten Arbeitsverträge eine – bedenkenlos wirksame – Regelung, wonach das Arbeitsentgelt auf ein Girokonto des Arbeitnehmers zu zahlen ist.

Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro sind Einlagen in Deutschland (und EU-weit) gesetzlich geschützt. Im Falle der Insolvenz einer Bank tritt die gesetzliche Entschädigungseinrichtung oder das institutsbezogene Sicherungssystem, der sie angehört, in Höhe von 100 Prozent der jeweiligen Einlage, maximal im Umfang von 100.000 Euro ein. Die freiwillige Einlagensicherung der Banken geht meist weit darüber hinaus. So werden selbst bei kleinen Banken, die nur mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindesteigenkapital von 5 Millionen Euro ausgestattet sind, Beträge bis zu 750.000 Euro pro Einleger in voller Höhe geschützt. In der gesetzlichen Entschädigungseinrichtung sind ferner Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften mit einer Quote von 90 Prozent, maximal bis zu einem Gegenwert von 20.000 Euro gesichert.