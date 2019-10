Nach dem Verkauf eines Unternehmens kann der neue Eigentümer die Betriebsrenten nicht ohne Weiteres senken. Das entschied das Bundesarbeitsgericht am Dienstag in Erfurt. (Az: 3 AZR 429/18)



Die höchsten deutschen Arbeitsrichter begründeten, dass bei Eingriffen in Versorgungsrechte die Betriebsparteien an die "Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit" gebunden seien.