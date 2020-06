Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) klagt gegen die Deutsche Bank, die für ein Basiskonto einen monatlichen Grundpreis von 8,99 Euro erhebt. Das stehe im Gegensatz zu den 4,99 Euro, die die Bank für ein gewöhnliches Girokonto erhebt. Strittig ist zudem eine zusätzliche Gebühr von 1,50 Euro pro Überweisung durch einen Mitarbeiter am Telefon oder in der Filiale.

Die Verbraucherzentrale bekam in zwei früheren Instanzen bereits Recht: Die erhobenen Kosten seien nicht angemessen. Das Landgericht und Oberlandgericht in Frankfurt a.M. erklärten, dass sich der von der Bank behauptete Zusatzaufwand bei der Bearbeitung von Basiskonten nicht kostenerhöhend auswirken dürfe, weil die Bank mit dem Angebot eines Basiskontos eine gesetzliche Pflicht erfülle. Die Kosten für ein Basiskonto dürften nicht so hoch sein, dass das Ziel des Gesetzgebers nicht erreicht werde, schutzbedürftigen Verbrauchern den Zugang zu Zahlungskonten zu ermöglichen.