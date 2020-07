Im konkreten Fall ging es um Finanzprobleme eines Wohlfahrtsverbandes in Hessen und seinen Geschäftsführer, der sich kurz zuvor krankgemeldet hatte. Über beides hatte die regionale Presse unter Nennung des Namens des Geschäftsführers 2011 mehrfach berichtet. Der klagte gegen Google, weil bei Eingabe seines Namens die Presseartikel in der Trefferliste erschienen.

Auch der pauschale Zeitraum von sieben Jahren für ein Löschen persönlicher Angaben sei kein Grund. Es sei noch nicht so viel Zeit vergangen, dass das Informationsinteresse der Öffentlichkeit in den Hintergrund getreten sei. Der BGH betonte, insgesamt müsse aber jeder einzelne Fall abgewogen werden.

Einen zweiten Fall legte der BGH dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vor. Dabei ist der Wahrheitsgehalt des in der Trefferliste von Google aufgeführten Berichts umstritten. Auf der Webseite eines US-Unternehmens 2015 waren mehrere kritische Artikel zum Anlagemodell eines in Deutschland tätigen Finanzdienstleisters erschienen. Die Beiträge waren mit Fotos der Betreiber bebildert. Der EuGH soll nun klären, wer in solchen Fällen belegen muss, ob der Bericht wahr oder falsch ist - Google oder der Betroffene. (AZ: VI ZR 476/18)