Wenn nach einer Krankenhausbehandlung ein Platz für die geplante Reha nicht rechtzeitig verfügbar ist, können Patienten weiter im Krankenhaus bleiben, wenn das nötig ist. Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied, dass es sich quasi um einen Notfall handle, für den die Krankenkassen oder die Rentenversicherung aufkommen müssen. (Az: B 1 KR 13/19 R)

Im Streitfall ging es um einen Mann, der 2009 wegen einer chronischen Lungenerkrankung in einem Klinikum im Allgäu behandelt worden war. Die Krankenkasse bewilligte eine stationäre Anschlussbehandlung und teilte einen Starttermin dafür mit. Die Krankenhausbehandlung endete allerdings bereits zehn Tage früher. Weil der Patient beatmet werden musste, blieb er in der Klinik. Die stellte dafür gut zehntausend Euro in Rechnung. Die AOK Bayern lehnte eine Übernahme der Kosten ab. Zur Begründung hieß es, ein Notfall habe nicht vorgelegen. Das Krankenhaus sei für die Reha-Behandlung auch nicht zugelassen gewesen.