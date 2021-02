Coronavirus Darf der Arbeitgeber nach der Impfung fragen?

Gilbert Häfner: Gegenwärtig ist die Lage so, dass Bundesgesundheitsminister Spahn eindeutig gesagt hat, eine Auswahl ist nicht möglich. Es gibt eine kleine Kontroverse mit der Berliner Gesundheitssenatorin, die gesagt hat, die Patienten sollen wählen, indem sie ein Impfzentrum auswählen, in dem der Impfstoff gespritzt wird, den sie möchten. Dafür hat sie viel Kritik bekommen. Meiner Meinung nach zurecht. Wir sind derzeit nicht in der Situation, dass die Auswahl eines Impfstoffes die Impfkampagne nach vorne bringen würde. Im Gegenteil, es würde die Impfkampagne noch deutlich erschweren. Derzeit ist eine Wahl nicht möglich. Ob wir das in einem späteren Stadium der Impfkampagne mal kriegen werden? Ich bin gespannt, aber sehr skeptisch.