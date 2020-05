Seit dem 01.05.2020 dürfen Personen, die am 28. April 2020 mit zweitem Wohnsitz (Nebenwohnung nach dem Bundesmeldegesetz) auf einem Camping- oder Wohnmobilstellplatz oder in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet sind, dort übernachten und zu diesem Zweck nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. Dabei können sie sich von Personen begleiten lassen, die mit ihnen im selben Haushalt leben.