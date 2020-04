Ja. Die strenge Ausgangssperre, die in Sachsen (nicht jedoch in Brandenburg) galt, ist seit dem 20.04.2020 aufgehoben. Man benötigt keinen triftigen Grund mehr, um seine Wohnung zu verlassen. Daher dürfen bestellte Waren abgeholt werden, unabhängig davon, ob man Ländergrenzen überschreitet. Lediglich das Übernachten in Hotels und Pensionen zu touristischen Zwecken ist weiterhin verboten.

Beachten Sie darüber hinaus die unterschiedlichen Regeln zur Mundschutzpflicht. Während die in Sachsen im ÖPNV und in Geschäften bereits gilt, tritt sie erst am 27.04. auch in Brandenburg in Kraft.