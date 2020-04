In Sachsen darf man seine Wohnung derzeit nur noch verlassen, wenn ein "triftiger Grund" vorliegt. Was triftige Gründe sind, wird in der Sächsischen Corona-Schutzverordnung vom 31.3.2020 näher erläutert. Dort ist nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass auch die Wahrnehmung des Umgangsrechts – unabhängig davon, ob der Umgangsberechtigte sorgeberechtigt ist oder nicht – einen triftigen Grund darstellt. Dabei ist selbstverständlich eine Gefährdung zu vermeiden. Ist der umgangsberechtigte Elternteil selbst infiziert oder steht er unter Quarantäne, so findet Umgang in dieser Zeit nicht statt.