In Sachsen – ebenso wie in anderen Bundesländern - gilt seit der Schließung von Schulen und Kindertagesstätten, dass nur noch Eltern, die in der so genannten kritischen Infrastruktur arbeiten, ihre Kinder in die staatlich organisierte Notbetreuung geben dürfen. Dazu gehörten zunächst vor allem Angehörige des medizinischen und des Pflegebereichs, des Bereichs der Sicherstellung der öffentlichen Ordnung (u.a. Polizei und Justiz) und der Versorgung (im Einzelnen siehe Anlage zur Allgemeinverfügung des SMS vom 16.03.2020).