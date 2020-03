Solange für das betreffende Gebiet keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes herausgegeben wurde oder andere Umstände vorliegen, die einen Reiseantritt unzumutbar machen, gelten die gesetzlichen und vertraglichen Kündigungsbedingungen. Das heißt, der Reisende muss eine Entschädigung zahlen, die bei Storno kurz vor Reisebeginn (nahezu) den gesamten Reisepreis ausmachen kann. Viele Reiseunternehmen, Hotels etc. bieten aber derzeit auf Kulanz die Möglichkeit der kostenfreien oder kostengünstigen Umbuchung an. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich beim Vertragspartner nach derartigen Möglichkeiten zu erkundigen.

Endet die Quarantäne noch vor dem planmäßigen Reiseende, so deckt der gezahlte Preis alles ab. Muss der Reisende aber länger bleiben, so kommt eine Aufteilung der Mehrkosten zwischen dem Reiseanbieter und dem Reisenden in Betracht. Er muss also damit rechnen, 50 Prozent der Kosten selbst tragen zu müssen.