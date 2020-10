Bei Individualreisen, also Beherbergungsbetrieben mit Hotel oder Vermieter kann ich als Reisender nur ohne großen Verlust, die Reißleine ziehenwenn ich gar nicht anreisen darf, beziehungsweise der Vermieter mich in keinem Fall beherbergen darf. Sehr viel komplizierter ist allerdings die Lage bei Individualreisen mit Test- oder Quarantänepflichten. Da sind viele Fragen rechtlich noch nicht abschließend geklärt. Diese Situation gab es so noch nicht. Hier läuft juristisch vieles auf die sogenannte Vertragsanpassung hinaus. Hier müssten dann eine Verschiebung der Reise mit entsprechender Gutschrift oder eine Rückzahlung in Betracht gezogen werden. Gast und Vermieter sollten miteinander sprechen, um eine einvernehmliche Regelung zu treffen.