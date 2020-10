Zum Vermögen eines Verstorbenen – das Gesetz bezeichnet dieses Vermögen als Nachlass und den Verstorbenen als Erblasser – gehören auch Rechte, die einen digitalen Bezug aufweisen. Das sind zum einen Rechte an Daten, die sich auf Datenträgern befinden, welche dem Verstorbenen gehört haben, zum Beispiel die Festplatte seines Computers und seine CD-ROMs. Zum anderen sind vertragliche Nutzungsrechte an solchen Daten angesprochen, die Betreiber von Internetdiensten, wie etwa Facebook oder WhatsApp, im Auftrag des Verstorbenen auf ihren Servern vorhalten. Schließlich sind sonstige, über das Internet begründete Rechtsverhältnisse einbezogen.

Sämtliche Rechte des Verstorbenen an dessen eigenen Daten oder fremden Daten gehen mit dem Todesfall "automatisch" auf den oder die Erben über. Hinterlässt der Erblasser mehrere Erben, so wird der Nachlass gemeinschaftliches Vermögen der Erben; diese bilden dann eine Erbengemeinschaft.

Erbe ist derjenige, dem der Verstorbene sein Vermögen durch ein Testament oder im Wege eines Erbvertrages zugewendet hat. Hat der Verstorbene die Erbfolge nicht auf diese Weise selbst geregelt, so tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Begünstigt sind insoweit der Ehegatte und die Verwandten des Erblassers. Dabei sind die Verwandten in Erben unterschiedlicher Ordnung eingeteilt. Zur 1. Ordnung gehören die Abkömmlinge des Verstorbenen (Kinder, Enkel, Urenkel etc.). Ist ein Erbe der 1. Ordnung vorhanden, so kommen die Erben der 2. oder noch entfernteren Ordnung (etwa die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge) nicht zum Zuge.