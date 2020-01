Für die Schüler der Thomasschule in Leipzig ist eigentlich klar: Das Handy ist im Unterricht tabu, so steht es in der Schulordnung. Trotzdem lassen viele in den Schulstunden nicht die Finger davon. Mancher schaut mal schnell im Unterricht eine Nachricht nach, andere checken kurz die Uhrzeit. Viele sind der Meinung, dass es die Lehrer sowieso nicht schaffen, verbotene Blicke aufs Smartphone zu verhindern.

Handys sorgen an der Schule immer wieder für Ärger, sagen die Schüler. Viele Lehrer kassieren die Telefone dann ein. Ein Schüler hat sogar schon einen Schulverweis bekommen, weil er zu oft im Unterricht draufgeguckt hat. "Aber ich habe auch daraus gelernt und benutze mein Handy jetzt nicht so oft", sagt er.

Schulgesetze regeln Umgang mit Handys nicht

Inhalte auf Handy für Lehrer tabu

Lehrer dürfen von Schülern nicht die PIN einfordern

Für unseren Fall an der Schule in Halle heißt das aber trotzdem nicht, dass der Lehrer alles richtig gemacht hat. Er hatte einen Schüler verdächtigt, Mitschülerinnen in der Umkleide gefilmt zu haben und das Handy an sich genommen. Dann aber verlangte der Lehrer offenbar die PIN für das Handy.

Das gehe zu weit, erklärt Jan Siebenhüner. Nach dem Strafgesetzbuch könne das Nötigung sein, so der Rechtsanwalt: "Sodass ich davon abrate, dass hier der Lehrer die Herausgabe der PIN fordert." Er sollte, wenn der Verdacht einer Straftat vorliegt, immer die Polizei einbeziehen. Sie könne Maßnahmen ergreifen, die vom Gesetz gedeckt seien.