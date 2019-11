Stehen dem nichtehelichen Lebensgefährten, der mit seiner Partnerin gemeinsam auf dem Grundstück der "Schwiegereltern" ein Haus errichtet und für die Baukosten ein Darlehen aufgenommen hat, im Falle der Trennung Ansprüche zu?

Das auf dem Grundstück errichtete Haus wird von Gesetzes wegen Eigentum des Grundstückseigentümers, also der Eltern des Lebensgefährten. Dennoch hat im Trennungsfalle derjenige Partner, der durch eigene Leistungen eine Wertsteigerung des Grundstücks herbeigeführt hat, einen Anspruch auf entsprechenden finanziellen Ausgleich. Dieser besteht aber nur in Höhe der hierdurch eingetretenen Wertsteigerung; er ist nicht auf Erstattung der getätigten Aufwendungen (Material, Stundenlohn etc.) gerichtet.

Können Eltern, die einem in nichtehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Paar eine größere Summe zum Zwecke des Hauskaufs geschenkt haben, die Schenkung vom Partner ihrer Tochter zurückfordern, wenn die Beziehung kurze Zeit danach auseinandergeht?

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jüngst entschieden, dass größere Geldgeschenke der Eltern des Ex-Partners zurückgefordert werden können, wenn die Partnerschaft kurze Zeit nach der Schenkung beendet wird (Urteil vom 18.06.2019, X ZR 107/16). In einem solchen Falle, so der BGH, entfällt die Geschäftsgrundlage für die Schenkung. Eine Rückforderung kommt allerdings nicht in Betracht, wenn die Lebensgemeinschaft erst viele Jahre nach der Schenkung zerbricht. Denn grundsätzlich muss der Schenker mit diesem Risiko rechnen. Auch einen Teil des geschenkten Betrages können die Eltern in diesem Falle nicht zurückerhalten, es gilt dann vielmehr der Grundsatz "geschenkt ist geschenkt".

Wem steht im Falle der Trennung nichtehelicher Lebensgefährten das Eigentumsrecht an einem gemeinsam erworbenen Pkw zu?

Wird ein Pkw von beiden Lebenspartnern gemeinsam erworben und sind sie sich darüber einig, dass beide Eigentümer werden sollen, so entsteht unabhängig davon, wer als Halter eingetragen ist, Miteigentum an dem Fahrzeug. Haben die Partner für den Fall der Trennung keine Vereinbarung getroffen, wem der Pkw künftig zustehen soll und können sie sich hierüber nicht einigen, kann jeder vom anderen die Veräußerung und anschließende Teilung des Erlöses verlangen.



Demgegenüber wird bei Gegenständen des persönlichen Gebrauchs wie Kleidung, Arbeitsmaterial etc. davon ausgegangen, dass sie demjenigen gehören, der sie benötigt und konkret benutzt.

Sollten Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft eine Wohnung gemeinsam anmieten oder genügt es, wenn einer der beiden den Mietvertrag abschließt?

Bildrechte: IMAGO Rechtlich ist beides möglich. Allerdings hat derjenige, der nicht Partei des Mietvertrages ist, eine schwächere Position. Wenn in diesem Fall die Beziehung zerbricht, kann er vom Ex-Partner und Mieter aus der Wohnung gewiesen werden. Gegenüber dem Vermieter kann der nichtmietende Partner keine eigenen Rechte geltend machen; allerdings kann der Vermieter die Miete auch nur von seinem Vertragspartner verlangen und muss der nichtmietende Partner an den Mieter keinen Ausgleich für dessen Mietzahlungen leisten. Ist der Mietvertrag von beiden Partnern abgeschlossen, so können sie die Kündigung nur gemeinsam aussprechen, auch der Vermieter muss beiden kündigen. Zieht einer der Partner nach Beendigung der Lebensgemeinschaft aus, haftet er gegenüber dem Vermieter dennoch für die gesamte Miete, solange das Mietverhältnis nicht wirksam gekündigt ist. Er hat dann allerdings gegenüber dem Ex-Partners einen Ausgleichsanspruch, wenn dieser allein in der Wohnung bleiben möchte.

Muss der Vermieter zustimmen, wenn ein Partner mit in die Wohnung des anderen einziehen will?