Unter welchen Voraussetzungen, kann man sich scheiden lassen?

Grundsätzlich müssen Ehegatten ein Jahr getrennt gelebt haben, bevor der Scheidungsantrag bei Gericht gestellt werden kann. Wer diese Frist nicht einhält, riskiert die (kostenpflichtige) Zurückweisung des Scheidungsantrages. Eine Ausnahme bilden Fälle, in denen die Fortsetzung der Ehe für einen der Ehegatten unzumutbar ist aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen.

Die Anforderungen an diese so genannte Härtefallklausel sind streng. So liegt beispielsweise eine unbillige Härte vor, wenn ein Ehegatte mehrfach gewalttätig gegenüber dem anderen geworden ist. Dagegen genügt der Umstand, dass ein Ehegatte ein außereheliches Verhältnis hat, für sich genommen noch nicht.

Kann ein Ehepartner die Scheidung verhindern?

Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Das Scheitern wird unwiderlegbar vermutet, wenn die Eheleute mehr als ein Jahr getrennt leben und beide die Scheidung beantragen. Widerspricht ein Ehegatte dem Scheidungsantrag des anderen, muss das Gericht feststellen, ob die Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft zu erwarten ist.

Falls das nicht der Fall ist, wird es die Ehe trotz des Widerspruchs geschieden. Leben die Ehegatten länger als drei Jahre getrennt, wird das Scheitern der Ehe unwiderlegbar vermutet: Dann ist die Ehe in jedem Falle zu scheiden. Ganz verhindern kann man die Scheidung also nicht.

Kann eine in Las Vegas geschlossene Ehe in Deutschland geschieden werden?

Zunächst muss geprüft werden, ob eine im Ausland geschlossene Ehe in Deutschland überhaupt anerkannt ist. Das ist der Fall, wenn sie nach den Vorschriften des Ortes der Eheschließung wirksam ist.

Bei dem Beispiel der Heirat in Las Vegas ist das in aller Regel der Fall. Scheiden lassen kann man sich in Deutschland und nach deutschem Recht, wenn beide Ehegatten ihren ständigen Wohnsitz hier haben. Auf den Ort der Eheschließung kommt es dabei nicht an.

Wo wird eine Ehe zwischen einem deutschen und einem ausländischen Partner geschieden?

Hier kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an, allerdings ebenfalls nicht auf den Ort der Eheschließung. Haben beide Eheleute ihren Wohnsitz in Deutschland, so sind deutsche Gerichte zuständig und es gilt deutsches Scheidungsrecht. Halten sich die Ehepartner in unterschiedlichen Ländern auf, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der letzte gemeinsame Wohnsitz bestand, wenn sich ein Ehegatte noch dort aufhält.