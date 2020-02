Ein Ehevertrag kann prinzipiell bis zum Ende der Ehe geschlossen werden. Vom Ehevertrag zu unterscheiden ist die sog. Auseinandersetzungsvereinbarung, in der ausschließlich der Zugewinnausgleich für den Fall der Scheidung geregelt wird. Eine solche Vereinbarung kann in zeitlicher Hinsicht überhaupt erst im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Scheidung wirksam getroffen werden (§ 1378 Abs. 3 BGB).

Soweit nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbart wird, leben Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§ 1363 Abs. 1 BGB). Das bedeutet, dass das Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau – sei es in die Ehe mitgebracht oder nach der Eheschließung erworben – nicht gemeinschaftliches Vermögen der Ehegatten wird. Stattdessen ist bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft durch Scheidung der Zugewinn auszugleichen, den die Ehegatten in der Ehe erzielt haben (§ 1363 Abs. 2 BGB). Unter Zugewinn versteht man den Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten sein Anfangsvermögen (bei Eheschließung) übersteigt. Der Ausgleichsanspruch ist auf Geldzahlung gerichtet.

Die gesetzlich bestimmten Unterhaltspflichten nach einer Scheidung unterliegen zwar grundsätzlich der Disposition der Ehegatten, allerdings darf der Schutzzweck dieser Regelungen nicht beliebig unterlaufen werden. Bei vertraglichen Eingriffen in den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts, so etwa bei einem Ausschluss der Unterhaltspflichten auch für den Fall der Betreuung jüngerer Kinder durch den gesetzlich Unterhaltsberechtigten oder mit einer Verweisung auf Sozialhilfe, wird daher von einer evident einseitigen und daher sittenwidrigen Lastenverteilung auszugehen sein, die keine Wirkung entfaltet.



Dagegen ist der Aufstockungsunterhalt, also der Ausgleich von Einkommensunterschieden der ehemaligen Ehegatten nach der Scheidung, deutlich leichter einer Ausschlussvereinbarung zugänglich. Letztlich kommt es immer auf eine Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls an.