EuGH-Urteil erwartet Wann gilt Rufbereitschaft als Arbeitszeit?

Inwieweit zählt die Rufbereitschaft als Arbeitszeit? Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg wird in dieser Frage am heutigen Dienstag ein Urteil sprechen. Laut einem Gutachten kommt es auf Ruhezeiten, die Häufigkeit von Einsätzen und die Kontrolldichte des Arbeitgebers an. Die Entscheidung der Richter könnte wegweisend sein, nicht zuletzt für Feuerwehrleute.