Damit darf eine Asylbewerberin aus Kamerun den Reisepass ihres heute dreijährigen Kindes erhalten. Die getrennt lebenden Eltern haben das gemeinsame Sorgerecht. Allerdings hatte der Vater der Frau den Reisepass des gemeinsamen Kindes nicht gegeben, weil er befürchtete, sie würde das Kind nach Kamerun entführen. Das Kind lebt bei der Mutter, die eine Ausbildung in Deutschland macht.

Der BGH erklärte, dass die Mutter den Kinderreisepass verlangen könne, auch wenn das Gesetz einen Anspruch auf den Pass nicht explizit vorschreibe. Wenn sich das Kind bei einem Elternteil aufhalte, so müsse dieses in der Lage sein, die "Personensorge" und das Umgangsrecht auszuüben.

Ein Elternteil könne in dem Fall "all diejenigen persönlichen Gegenstände, Kleidung und Urkunden" verlangen, die während eines Aufenthalts benötigt werden könnten. Zudem seien Eltern zum "Wohlverhalten" verpflichtet, sie dürften nichts tun, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtige.