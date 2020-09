Fahrraddiebstahl Tipps der Polizei zum Kauf gebrauchter Fahrräder

Deswegen sei es wichtig, dass Käufer sich den Ausweis des Verkäufers zeigen ließen. So könne später bei der Polizei ein möglicher Verdacht ausgeräumt werden, dass man das Fahrrad gestohlen oder Hehlerware erstanden habe. Kennen Nutzer die Identität des Verkäufers, könnten sie in diesem Fall gegen diesen auch Schadenersatzansprüche geltend machen.

So ist es richtig: Fahrrad und Einzelteile sind mit einem hochwertigen Schloss an einem festen Gegenstand angeschlossen. Bildrechte: MDR/PR Texlock GmbH

"Schließen Sie Ihr Fahrrad nicht nur ab, sondern an festen Gegenständen an", rät Patrick Martin. Das gilt auch in Kellern oder Hausfluren. Ein hochwertiges Schloss sei wichtig. Er weist darauf hin, dass viele, billige Schlösser von Dieben in Sekunden geöffnet werden könnten. Dirk Möller rät dazu, auch Einzelteile wie Sättel oder Laufrad anzuschließen. Bei Pedelecs sollten teure Zusatzteile wie Akkus nicht am Fahrrad gelassen werden.