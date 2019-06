Wird ein Zivilprozess anders ausgetragen als ein Strafverfahren?

In einem Zivilprozess streiten (mindestens) zwei Menschen, Vereinigungen oder Unternehmen darüber, wer in einem zwischen ihnen bestehenden privatrechtlichen Streitfall Recht hat. Man spricht daher auch von einem Rechtsstreit. Er findet nur statt, wenn derjenige, der sich in seinem Recht durch einen anderen verletzt sieht, Klage erhebt. Die Beteiligten eines Zivilprozesses, die so genannten Prozessparteien, nennt man Kläger und Beklagter.

Zu einem gerichtlichen Strafverfahren kommt es grundsätzlich nur dadurch, dass eine staatliche Behörde, die Staatsanwaltschaft, wegen einer Straftat Anklage gegen einen Beschuldigten erhebt. Lässt das Gericht die Anklage zu, kommt es zu einem Hauptverfahren, in dem der Beschuldigte nunmehr als Angeklagter bezeichnet wird. Das Opfer der Straftat ist an diesem Verfahren nur dann beteiligt, wenn es sich als so genannter Nebenkläger der Anklage anschließt. In den meisten Fällen jedoch bleibt die Mitwirkung des Opfers auf seine Vernehmung als Zeuge beschränkt. Wenn an einer Straftat mehrere Personen beteiligt gewesen sind, kann – nicht: muss - die Staatsanwaltschaft Anklage zugleich gegen mehrere Angeklagte und/oder wegen mehrerer Straftaten erheben.

Muss ein Richter in der Hauptverhandlung immer eine Robe tragen? Welche Bedeutung hat die Robe eigentlich?

Nach den landesrechtlichen Vorschriften über Amtstrachten bei den Gerichten sind die Berufsrichter, nicht aber die Laienrichter, zum Tragen der Robe in den Sitzungen berechtigt und verpflichtet. In Ausnahmefällen, etwa wenn bei einer Beweisaufnahme vor Ort die Sitzung außerhalb des Sitzungssaales stattfindet, dürfen die Richter ohne Robe verhandeln. Die Robe, die im Übrigen auch für Rechtsanwälte, Staatsanwälte und die Urkundsbeamten als Protokollführer vorgeschrieben ist, macht äußerlich erkennbar, dass ihr Träger als Organ der Rechtspflege handelt. Sie ist insoweit auch Symbol dafür, dass die Verfahrenshandlungen und Entscheidungen des Amtsträgers in dem konkreten Fall nicht auf dessen Willkür beruhen, sondern nach objektiven Maßstäben vorgenommen werden, die für alle Prozesse gleichermaßen gelten.

Warum sind Gerichtsverhandlungen öffentlich?

Bildrechte: IMAGO Das Grundrecht des Staatsbürgers auf informationelle Selbstbestimmung, das den Staat zu einem effektiven Datenschutz verpflichtet, nimmt einen immer größeren Stellenwert im Alltag ein. Daher ist es auf den ersten Blick nicht selbstverständlich, dass Gerichtsverhandlungen, in denen regelmäßig bestimmte Umstände der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Prozessparteien bzw. von Angeklagten und Opfern zur Sprache kommen, von Gesetzes wegen öffentlich stattfinden (§ 169 Abs. 1 Satz 1 GVG). Der Grundsatz der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen wurzelt indessen im Demokratieprinzip des Grundgesetzes: Das Staatsvolk selbst kontrolliert, dass die von ihm eingesetzten Gerichte nach Recht und Gesetz verfahren und entscheiden. Einen Ausschluss der Öffentlichkeit gibt es daher nur in den Fällen, in denen das Persönlichkeitsrecht eines Verfahrensbeteiligten überwiegt, so etwa generell in Jugendstrafsachen oder Familiensachen oder im Einzelfall, wenn ein Zeuge zu Details aus seinem Intimleben vernommen wird.

Was kann ein Prozessbeteiligter unternehmen, wenn er den Eindruck hat, dass das Gericht dem Fall nicht unparteilich gegenüber steht?

Wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen, kann dieser wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Dieses Ablehnungsrecht steht übrigens beiden Prozessparteien zu, also auch derjenigen, für die der Richter tatsächlich oder vermeintlich Partei ergriffen hat. Darüber hinaus kann ein Richter, der sich in einer Sache für voreingenommen hält, selbst ablehnen. Auch in diesem Fall entscheidet aber nicht der abgelehnte Richter, sondern das Gericht ohne dessen Mitwirkung darüber, ob tatsächlich die Besorgnis der Befangenheit besteht. Das ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Sichtweise die Befürchtung wecken können, der Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen gegenüber. Insoweit ist ein objektiver Maßstab anzulegen, auf rein subjektive Befindlichkeiten des Ablehnenden kommt es nicht an.

Kann ein Angeklagter in einem Strafprozess auch den Staatsanwalt wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen?