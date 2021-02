Coronavirus Diese Rechte und Pflichten haben Arbeitnehmer

Seit dem 27. Januar 2021 sind Arbeitgeber verpflichtet, den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Zum einen muss sich also die arbeitsvertraglich vereinbarte Tätigkeit generell dazu eignen, in der eigenen Wohnung ausgeführt zu werden, so dass etwa Beschäftigte in der industriellen Produktion oder auf Baustellen von vornherein nicht in den Genuss von Homeoffice kommen können. Zum anderen kann der Arbeitgeber einwenden, dass die betriebliche Anwesenheit eines Arbeitnehmers, der Büroarbeit leistet, für das Unternehmen unverzichtbar ist. Solches trifft beispielsweise auf den Mitarbeiter einer Arztpraxis zu, der am Eingang die Patienten empfängt und für den geordneten Ablauf der Sprechstunde verantwortlich ist. Die persönliche Abneigung des Chefs gegen Homeoffice im Allgemeinen ist freilich kein zwingender betriebsbedingter Grund.