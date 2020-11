Recht und Graffiti Welche Strafen Sprayern drohen – und wer für den Schaden aufkommt

Wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist, ist schuldunfähig, kann also nicht bestraft werden. Bei einem Jugendlichen – das ist eine Person, die zur Tatzeit 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist – muss hingegen im Einzelfall geprüft werden, ob sie strafrechtlich verantwortlich ist. In diesem Fall findet das Sanktionssystem des Jugendstrafrechts Anwendung. Auf der untersten Stufe können Erziehungsmaßregeln angeordnet werden. Darunter fällt etwa die Weisung, sich zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Opfer zu erreichen. Reichen Erziehungsmaßregeln nicht aus, erfolgt eine Ahndung durch Zuchtmittel. Dazu gehören die Verwarnung, die Erteilung von Auflagen und der Jugendarrest. Als Strafe im Rechtssinne ist lediglich der Freiheitsentzug in einer Jugendstrafanstalt, die Jugendstrafe, mit einer Dauer von mindestens sechs Monaten und grundsätzlich – so auch bei Sachbeschädigung - höchstens fünf Jahren vorgesehen. Die Jugendstrafe wird verhängt, wenn wegen der schädlichen Neigungen des Jugendlichen, die in der Tat hervorgetreten sind, Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel nicht ausreichen oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist.